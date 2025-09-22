BIST 100 gana terreno durante la apertura de la jornada de este 19 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de jornada para el BIST 100, que comienza la jornada financiera del viernes 19 de septiembre con notables incrementos del 2,23%, hasta los 11.294,48 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a fechas anteriores, el índice interrumpe con la racha negativa de cotizaciones de mercado de las últimas dos sesiones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el BIST 100 acumula una subida 8,89%, por lo que desde hace un año aún conserva un incremento del 15,55%. El BIST 100 se sitúa un 2,04% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 25,37% por encima de su cotización mínima del año en curso (9.008,87 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que se utuliza para conocer la evolución del precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual toma datos de varias compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características determinadas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).