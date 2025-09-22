ATX abre operaciones a la baja este 22 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de jornada negativa para el ATX, que comienza rueda bursátil del lunes 22 de septiembre con leves descensos del 0,24%, hasta los 4.617,58 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En relación a días anteriores, el índice bursátil suma dos jornadas seguidas cayendo.

Con respecto a la última semana, el ATX anota una disminución 0,61%; aunque en el último año todavía mantiene una subida del 28,48%. El ATX se sitúa un 4,77% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.848,87 puntos) y un 28,19% por encima de su valoración mínima del año en curso (3.602,14 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica prestar atención sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.