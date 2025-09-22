Apertura del Swiss Market este 22 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el Swiss Market, que empieza la sesión bursátil del lunes 22 de septiembre con una variación del 0,08%, hasta los 12.118,79 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Si comparamos el dato con días anteriores, el selectivo acumula tres sesiones consecutivas de números positivos.

Teniendo en cuenta la última semana, el Swiss Market registra una bajada 0,21%; pese a ello en el último año aún mantiene un incremento del 0,63%. El Swiss Market se sitúa un 7,96% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 11,31% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que cotizan en bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede ver que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.