Apertura del OMX Stockholm 30 este 22 de septiembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Inicio de jornada continuista para el OMXS 30, que empieza la sesión de mercado del lunes 22 de septiembre con una variación del 0,07%, hasta los 2.648,12 puntos, tras la apertura. Con respecto a jornadas anteriores, el selectivo encadena cuatro fechas seguidas en dígitos positivos.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el OMXS 30 anota una subida 0,4% y desde hace un año aún conserva un incremento del 3,61%. El OMXS 30 se sitúa un 4,14% por debajo de su máximo en lo que va de año (2.762,50 puntos) y un 21,71% por encima de su cotización mínima del año en curso (2.175,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

