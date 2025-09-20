Ranking Netflix: las películas preferidas este día por el público chileno

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Con nuevos ingresos y cambios en las posiciones, aquí está el top 10 de las películas más populares en Netflix Chile. Desde los clásicos de siempre, pasando por nuevas entregas y joyas viejas por descubrir, aquí encontrarás todo tipo de filmografía que no puedes dejar pasar.

Netflix es, probablemente, el proveedor de streaming más famoso en el planeta. Desde 1997, año de su fundación, hasta hoy su número de suscriptores ha vivido un aumento constante, a excepción de los primeros seis meses de 2022, superando ya la marca de los 301 millones.

“Esto se debe a que, si bien una parte importante de sus cuentas sigue estando en Estados Unidos, la presencia de la empresa va más allá de las fronteras estadounidenses. Esta expansión global ha tenido un impacto directo en los ingresos anuales de la plataforma, los cuales se han triplicado en el último septenio”, asegura Statista.

La lista de las películas más vistas de Netflix Chile

1. Mula

Earl Stone siempre ha antepuesto su trabajo a la familia. Ahora, ya octogenario y a punto de que su negocio de floricultura sea embargado, le surge una oportunidad de salir adelante con un trabajo aparentemente fácil: solo requiere conducir.

2. El otro París (The Wrong Paris)

Dawn cree que va a participar en un reality de citas en París, pero resulta ser en el París de Texas. Cuando está a punto de irse, saltan chispas con el soltero vaquero.

3. Las guerreras k-pop (KPop Demon Hunters)

Cuando no están llenando estadios, las superestrellas del K-pop Rumi, Mira y Zoey usan sus poderes secretos para proteger a sus fans de una amenaza sobrenatural.

4. Juego de armas

Historia de dos jóvenes a los que el Pentágono pagó 300 millones de dólares para armar a los aliados americanos en Afganistán

5. Ocean's 8

Debbie, hermana exconvicta de Danny Ocean, será la líder de un nuevo equipo de ladrones profesionales. Con la ayuda de su mano derecha planeará robar un valioso collar que está en manos de un malvado galerista.

7. Hechizada

Ella es una joven que vive en un mundo mágico y de fantasía en el que a todos los niños al nacer se les concede un don por parte de una hada superiora. El don de Ella, más que don una maldición, es la obediencia. Como consecuencia de esta circunstancia, Ella no puede negarse a ninguna orden, lo que le traerá más de un problema. En un intento por recuperar el control de su vida, la joven tratará de librarse de la maldición que pesa sobre ella, entrando en un reino lleno de ogros, gigantes y malvadas hermanastras.

8. CrazyBeautiful

9. Los desenredos del amor (고백의 역사)

Una adolescente enamoradiza planea conquistar al rompecorazones del instituto alisando su melena rizada.. hasta que un nuevo alumno lo cambia todo.

10. La mujer rey

Una epopeya histórica inspirada en los hechos reales que sucedieron en el Reino de Dahomey, uno de los estados más poderosos de África en los siglos XVIII y XIX. La historia sigue a Nanisca (Davis), general de la unidad militar exclusivamente femenina y a Nawi (Mbedu), una recluta ambiciosa. Juntas lucharon contra enemigos que violaron su honor, esclavizaron a su gente y amenazaron con destruir todo por lo que habían vivido.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

El éxito de Netflix que redefinió el streaming

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.