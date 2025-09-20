Noticias

Prepárate antes de salir: este es el estado del tiempo para Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es crucial conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Por Infobae Noticias

La información sobre el clima
La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío?, aquí está la predicción del clima para mañana en la ciudad de Ashburn, en Virginia, de acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos.

Se espera que las nubes aumenten, con una temperatura mínima alrededor de 62 grados Fahrenheit (aproximadamente 16 grados Celsius).

Habrá un viento del este de alrededor de 6 millas por hora (aproximadamente 9,7 kilómetros por hora).

El clima por la noche

El clima por la noche
Saber cuál es el pronóstico del tiempo ayuda a planificar tu día para evitrar imprevistos (Reuters)

Se espera que el clima sea nublado, pero gradualmente se volverá mayormente soleado, con una temperatura máxima cercana a los 78 grados Fahrenheit (aproximadamente 26 grados Celsius). Habrá un viento del este de 5 a 7 mph (8 a 11 km/h).

La información sobre el pronóstico del clima en Ashburn, Virginia está actualizada al corte del 19 de septiembre, 8:35 p. m. EDT.

¿Cómo es el estado del tiempo en Estados Unidos?

Ashburn se ubica en
Ashburn se ubica en el condado de Loudoun, al norte de Virginia (Reuters)

Al ser un país grande, Estados Unidos tiene una gran diversidad de climas, prácticamente todos.

En el lado este del país norteamericano predominan dos climas centrales: el húmedo subtropical y el continental húmedo.

Hacía el noreste estadounidense el clima más predominante es el continental húmedo que se caracteriza por las lluvias constantes a lo largo del año que se convierten en tormentas durante el verano y nevadas a lo largo del invierno.

Más rumbo al sureste del país, el estado del tiempo que prevalece es el húmedo subtropical cuenta con veranos cálidos, inviernos frescos y precipitaciones abundantes.

Del lado oeste, hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo.

El clima semiárido, en su subtipo frío, abarca la parte más al centro del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, se caracteriza por las escasas precipitaciones y las bajas temperaturas.

En el suroeste de Estados Unidos es donde se hace presente el clima árido, tanto en su subtipo frío como cálido. En el árido frío los inviernos son helados y los veranos templados, mientras que en el árido cálido el verano registra temperaturas extremadamente altas y en el invierno el estado del tiempo es templado. En ambos casos las precipitaciones son escasas.

El clima mediterráneo se registra en la zona más costera del oeste estadounidense, de norte a sur y se caracteriza por sus inviernos templados y lluviosos, más sus veranos secos y calurosos.

