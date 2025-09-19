Valor de cierre del euro en Honduras este 19 de septiembre de EUR a HNL

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se pagó al cierre a 30,63 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,41% si se compara con los 30,50 lempiras de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca una subida 0,36%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 13,81%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, invirtió el resultado de la jornada anterior, donde se saldó con un descenso del 0,99%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad fue algo inferior a la acumulada en el último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.