Noticias

Valor de cierre del euro en Honduras este 19 de septiembre de EUR a HNL

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

Guardar
El euro es una de
El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se pagó al cierre a 30,63 lempiras en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,41% si se compara con los 30,50 lempiras de la jornada previa, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el euro marca una subida 0,36%, por ello en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 13,81%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, invirtió el resultado de la jornada anterior, donde se saldó con un descenso del 0,99%, mostrando que no es capaz de asentar una tendencia definida. En los pasados siete días la volatilidad fue algo inferior a la acumulada en el último año, así que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

Temas Relacionados

HondurasEuroTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Acciones rusas a la baja: MOEX Russia Index cae un 1,7% al cierre de la jornada este 19 de septiembre

Cierre de operaciones MOEX Russia Index: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones rusas a la baja:

RTSI pierde terreno tras el cierre de la jornada este 19 de septiembre

Cierre de operaciones RTSI (Russia): la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

RTSI pierde terreno tras el

Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 19 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Valor de cierre del dólar

Euro: cotización de cierre hoy 19 de septiembre en Guatemala

Se registró un alza en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Euro: cotización de cierre hoy

Guatemala: cotización de cierre del dólar hoy 19 de septiembre de USD a GTQ

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Guatemala: cotización de cierre del