Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 19 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

En la pasada jornada el dólar estadounidense cotizó al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,69% frente a los 36,37 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En los últimos siete días, el dólar estadounidense marca cambios ligeros; sin embargo desde hace un año todavía mantiene una subida del 0,09%.

Respecto de jornadas previas, existen fluctuaciones notables en el valor de este activo. En los pasados siete días la volatilidad es inferior a los números logrados para el último año (7,97%), por lo que su cotización está presentando menos cambios de lo que indica la tendencia general en estas fechas.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

