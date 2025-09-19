Valor de cierre del dólar en Honduras este 19 de septiembre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

En la pasada jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 26,07 lempiras en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,09% comparado con los 25,79 lempiras de la jornada previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula un ascenso 0,25%, de modo que en términos interanuales aún conserva un incremento del 4,59%.

En relación a jornadas anteriores, invirtió el dato de la sesión previa, cuando cerró con una bajada del 0,08%, siendo incapaz de consolidar una tendencia estable. La cifra de la volatilidad es inferior a los datos logrados para el último año (14,15%), lo que indica que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.