Top de Prime Video en España: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Esta plataforma está disponible en más de 200 países y territorios, aunque su catálogo todavía es menor al de sus principales competidoras. (Infobae)

¿No sabes qué ver?, no te preocupes, Prime Video actualizó su ranking con las películas más vistas en España este viernes 19 de septiembre.

Desde los clásicos del séptimo arte, hasta los estrenos más recientes, aquí encontrarás todo tipo de filmografía de donde elegir.

La lista se renueva constantemente por lo que no puedes perderte la actualización que incluye las producciones que van ganando terreno.

Top de películas más populares en Prime Video en España

1. Bailarina

Ok Ju solía trabajar como guardaespaldas. Destaca en actividades físicas como las artes marciales, la lucha con espadas, la puntería y la conducción de motos. Ok Ju es amiga de Min Hee, que es bailarina. Min Hee le pide a Ok Ju un favor. Quiere que Ok Ju se vengue de Pro Choi. Ok Ju pronto arriesga su vida por Min Hee.

2. Riesgo bajo cero: venganza (Ice Road: Vengeance)

Mike viaja a Nepal para esparcir las cenizas de su hermano en el Everest. Cuando Mike y su guía se topan con mercenarios mientras viajan en un autobús se ven obligados a luchar para salvarse a sí mismos, a los pasajeros y al país.

3. Darkland: The Return

4. Arcadian

Un padre y sus hijos mellizos intentan sobrevivir al asedio de unas criaturas feroces que atacan su remota granja. (FILMAFFINITY)

5. Cold Skin

6. The Housemaid

Linh es una niña huérfana, dócil y trabajadora que perdió a su familia en un atentado. Ella llega a Sa Cat buscando un trabajo de mucama. Sebastien Laurent es un capitán francés y propietario de la plantación de caucho Sa Cat. Durante años, se rumorea que la mansión está embrujada, por los fantasmas de Camille, la difunta esposa de Sebastien y los trabajadores maltratados de las plantaciones. Una vez que Linh llega a Sa Cat, comienza a oír sonidos extraños, sueños aterradores y testigos de acontecimientos extraños. Una noche, Sebastien regresa inesperadamente del campo de batalla con una grave lesión. Linh se encarga de cuidar sus heridas. Después de un tiempo, se enamoran y despiertan al alma vengativa de la esposa muerta. (FILMAFFINITY)

7. Enemigos

8. The Virtuoso

9. Tomb Invader

10. Rose Red

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Qué más saber sobre Prime Video

Amazon es una compañía estadounidense de comercio electrónico que también ha entrado a la batalla por el streaming con Prime Video. (REUTERS/Dado Ruvic)

Prime Video es uno de los servicios de streaming más populares del mundo, está disponible en varios países a través de la suscripción de Amazon Prime.

La ventaja de esta plataforma es que, además de ofrecerte series y películas, también proporcionan al usuario envios gratuitos y el uso de sus plataformas Prime Music, con música y podcast y Prime Gaming, donde hay juegos exclusivos así como una suscripción mensual a un canal de Twitch.

Aunque principalmente Prime Video ofrece contenido original de Amazon Studios, también permite a sus usuarios disfrutar de contenido adquirido, pero su catálogo es menor al que poseen otras grandes plataformas del mercado como Netflix y Disney+.

Algunas de sus producciones originales han recibido nominaciones a los premios Oscar, destacando la película Sound of Metal que es acreedora a dos estatuillas por Mejor Edición y Mejor Sonido. Hoy día suma más de 200 millones de usuarios. Entre otros títulos que se pueden disfrutar está Maradona: Sueño Bendito, La Rueda del Tiempo y Los Anillos de Poder, basado en la saga de J.R. Tolkien, El Señor de los Anillos.