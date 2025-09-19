Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: pierde 0,74% al cierre de este 19 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada adversa para el Taiwan Weighted, que cerró la sesión de mercado del viernes 19 de septiembre con leves caídas del 0,74%, hasta los 25.578,37 puntos. El índice llegó a un volumen máximo de 25.864,01 puntos y la cifra mínima de 25.578,37 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,1%.

Teniendo en cuenta la última semana, el Taiwan Weighted registra un ascenso 0,41%, de modo que en términos interanuales mantiene aún una subida del 19,33%. El Taiwan Weighted se sitúa un 0,74% por debajo de su máximo en lo que va de año (25.769,36 puntos) y un 47,07% por encima de su cotización mínima del año en curso (17.391,76 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo se modifica el precio de un conjunto de activos determinado, por lo que recolecta datos de diferentes empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con diferentes especificidades como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una empresa. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden agremiarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).