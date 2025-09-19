Swiss Market se mueve negativamente en apertura de la jornada

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el Swiss Market, que empieza la sesión bursátil del viernes 19 de septiembre con ligeras descensos del 0,17%, hasta los 12.028,63 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de jornadas pasadas, el índice gira las tornas respecto del de la sesión previa, cuando marcó un incremento del 0,16%, mostrando que es incapaz de fijar una tendencia.

Con respecto a la última semana, el Swiss Market registra una bajada 1,36%; por contra en el último año mantiene aún una subida del 0,19%. El Swiss Market se sitúa un 8,64% por debajo de su máximo en lo que va de año (13.166,68 puntos) y un 10,48% por encima de su cotización mínima del año en curso (10.887,73 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus alteraciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.