Noticias

Pronóstico del clima en Mendoza este viernes: temperatura, lluvias y viento

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Infobae Noticias

Guardar
¿Lloverá este día? Informate con
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este 19 de septiembre?, aquí está el pronóstico del clima para las próximas horas en Mendoza.

En Mendoza se prevé una temperatura máxima de 22 grados centígrados y una mínima de 11 grados centígrados.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para esta ciudad será del 25% durante el día y del 3% a lo largo de la noche.

En el mismo sentido, la nubosidad será del 65% en el transcurso del día y del 73% en el curso de la noche. Mientras que las ráfagas de viento alcanzarán los 33 kilómetros por hora en el día y los 22 kilómetros por hora en la noche.

Cuidado con el sol, se espera que los rayos UV alcancen un nivel de hasta 6.

El pronóstico del clima en
El pronóstico del clima en Mendoza (Imagen ilustrativa Infobae)

El clima en Mendoza

En Ciudad de Mendoza, la temporada fresca se desarrolla entre los meses de mayo y agosto, con temperaturas diarias promedio de 18 °C. Julio está considerado como el más frío, ya que el termómetro puede descender hasta los 3 °C.

En la provincia del mismo nombre está ubicado el centro de sky Las Leñas, señalado como el número 1 de la región. Este centro de sky de alta montaña ofrece una temporada de nieve prolongada a partir de junio y que puede extenderse hasta septiembre.

Según reportes del Servicio Meteorológico Nacional, 2021 es considerado uno de los más cálidos en el país.

“Si analizamos con detalle cómo se comportó esta variable en las distintas regiones del país, hay que destacar los valores de Patagonia, región dónde es muy posible que este año sí sea el más caluroso y seco desde 1961. En general, se registraron valores entre 0.5 y 2 °C más elevados que el promedio estadístico. Por otro lado, hacia el norte del paralelo 35, las temperaturas fueron muy cercanas a las normales”, indica el informe “Clima en Argentina: datos y resumen de lo que pasó en el 2021”.

El mismo reporte añade que a lo largo de ese año solo hubo tres meses que cerraron con temperaturas levemente inferiores a las normales en el país: enero, mayo y junio. El resto de los meses fueron cálidos “y es necesario remarcar las anomalías extremadamente cálidas que se registraron en abril y septiembre”.

Temas Relacionados

Pronóstico del tiempoServicio Meteorológico NacionalClimaMendozaNoticias

Últimas Noticias

Chile: temblor de magnitud 5.4 en Pica

Chile es uno de los países con más actividad sísmica en todo el mundo, por lo que es importante estar alerta ante cualquier movimiento telúrico

Chile: temblor de magnitud 5.4

Apertura del BSE Sensex 30: abrió operaciones a la baja este 19 de septiembre

Apertura de sesión BSE Sensex 30: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Apertura del BSE Sensex 30:

El mercado de la India inició la jornada con tendencia a la baja este 19 de septiembre

Apertura de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

El mercado de la India

Clima en Virginia: esta es la predicción del tiempo de mañana viernes 19 de septiembre en Reston

En esta ciudad el estado del tiempo puede cambiar rápidamente, por lo que es crucial revisar el pronóstico antes de planear tu día

Clima en Virginia: esta es

Clima en Virginia: el pronóstico del tiempo para mañana viernes 19 de septiembre en Ashburn

Para evitar cualquier imprevisto es fundamental conocer el predicción del clima para las próximas horas en la ciudad

Clima en Virginia: el pronóstico