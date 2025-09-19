Principal índice italiano registra ganancias de 0,25% al inicio de la sesión de este 19 de septiembre

Buen inicio de jornada para el FTSE MIB IDX, que comienza la jornada financiera del viernes 19 de septiembre con leves incrementos del 0,25%, hasta los 42.414,76 puntos, tras la apertura. Si confrontamos el dato con jornadas anteriores, el selectivo encadena dos sesiones seguidas en dígitos positivos.
Con respecto a los últimos siete días, el FTSE MIB IDX marca una disminución 0,36%; por contra en el último año todavía mantiene una subida del 24,58%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,07% por debajo de su máximo del presente año (43.310 puntos) y un 29,59% por encima de su valoración mínima del año en curso (32.731 puntos).
¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?
Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el precio de un conjunto de activos determinado, para lo cual toma datos de diversas empresas o sectores de un fragmento del mercado.
Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de diversas naciones y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características determinadas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.
Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.
Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer un cotejo entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.
Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios
Hoy en día existen diversos índices y pueden congregarse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).