Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 18 de septiembre

Jornada adversa para el BEL-20 INDEX, que empieza la sesión bursátil del jueves 18 de septiembre con ligeras bajadas del 0,26%, hasta los 4.698,39 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Analizando este dato con el de días anteriores, el índice invierte el resultado de la jornada anterior, en el que cerró con una subida del 1,2%, mostrando una falta de continuidad en el resultado.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX acumula un descenso 2,08%; por el contrario en términos interanuales todavía mantiene un incremento del 11%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 3,35% por debajo de su máximo del presente año (4.861,20 puntos) y un 21,65% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (3.862,22 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe divulgarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere analizar sus alteraciones en el tiempo. Los índices actuales siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.