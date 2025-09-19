Noticias

Nicaragua: cotización de cierre del euro hoy 19 de septiembre de EUR a NIO

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

En la última sesión el euro cotizó al cierre a 43,02 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,02% con respecto a la cifra de la jornada previa, cuando finalizó con 43,01 córdobas, reporta Dow Jones.

En relación a la última semana, el euro anota un incremento 0,09%, de modo que en términos interanuales aún mantiene una subida del 12,31%.

Si confrontamos el dato con días pasados, invirtió el valor de la jornada anterior, donde marcó una disminución del 0,91%, demostrándose incapaz de establecer una tendencia clara. La volatilidad de esta semana fue ligeramente superior a la acumulada en el último año, por lo tanto presenta mayores alteraciones que la tendencia general del valor.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

