Las series más populares de Netflix Argentina que no podrás dejar de ver

Estos son los títulos más buscados por los suscriptores de Netflix. (Infobae)

Las series televisivas se han forjado un lugar importante en medio de la reconfiguración de las formas de entretenimiento, en un momento en el que las películas, la música, los podcast y otros formatos buscan llamar la atención de los espectadores a través de las diversas plataformas por streaming que consumen.

Si bien el origen de las series remontan a la primera mitad del siglo XX, lo cierto es que nunca antes las grandes cadenas habían invertido y producido tanto como lo hacen en el nuevo milenio, en un contexto en el que los usuarios de estas plataformas ven las producciones a una velocidad inimaginable.

Netflix ha sido uno de los protagonistas principales en la guerra por el streaming y por supuesto ha apostado por la creación de series y muchas de ellas han logrado mantener al filo de su asiento a los usuarios, convirtiéndose en el tema de conversación por semanas.

Aquí una lista de las series más populares de Netflix Argentina

1. Maledictions

2. Miércoles

Miércoles Addams, lista, sarcástica y un poco muerta por dentro, investiga una oleada de asesinatos mientras hace amigos y enemigos en la Academia Nunca Más.

3. Las muertas

Basada en la aclamada novela de Jorge Ibargüengoitia, que ficciona el escalofriante caso de 'Las Poquianchis', 'Las muertas' narra el ascenso y la caída de las hermanas Arcángela y Serafina Baladro, quienes construyeron un imperio de burdeles en el México de los años 60, quedando marcadas en la historia como las asesinas seriales más despiadadas y temidas del país.

4. Dos tumbas

Cuando la desaparición de dos chicas adolescentes conmociona a una apacible localidad costera, una abuela lo arriesga todo para descubrir la verdad y clamar venganza por su nieta.

5. In the Mud

6. Bon appétit, majestad (폭군의 셰프)

Tras viajar en el tiempo a los días de la dinastía Joseon, una talentosa chef conoce a un rey tirano, cuyo paladar conquista. Pero sobrevivir exigirá desafíos reales.

7. Beauty in Black

El destino de una stripper da un vuelco cuando se cruza con una rica familia disfuncional que maneja un emporio de cosmética y un retorcido negocio de tráfico de personas.

8. Mi vida con los chicos Walter

Después de una tragedia, la adolescente Jackie Howard se muda a un pueblo con la familia de su tutora. Allí aprende lecciones importantes sobre el amor, la esperanza y la amistad.

9. La bella y Bester (Beauty and the Bester)

¿Estuvo implicada la famosa doctora Nandipha en la fuga de Thabo Bester? Esta escalofriante serie documental analiza la misteriosa relación entre ambos.

10. Heartland

Amy (Amber Marshall) y Lou (Michelle Morgan) son dos hermanas que se mudan desde Nueva York a Heartland (en Alberta, Canadá), el viejo rancho con caballos de su abuelo Jack (Shaun Johnston), después de la inesperada muerte de su madre.

*Algunos títulos pueden repetirse en el ranking debido a que son diferentes episodios, temporadas o entregas, asimismo, podrían no traer descripción porque la plataforma no las proporciona.

Netflix en la guerra por el streaming

Por sus series y películas, Netflix se ha convertido en el rey del streaming. (Netflix)

Netflix ha revolucionado la industria del entretenimiento desde su incursión en el streaming, pasando de ser un servicio de alquiler de DVDs a convertirse en una plataforma líder con millones de suscriptores en todo el mundo. Con una estrategia orientada a la producción de contenido original, ha lanzado exitosas series y películas que han captado la atención del público y la crítica, estableciendo nuevos estándares en la producción audiovisual.

Además de su impacto en el mercado estadounidense, Netflix ha ampliado su oferta internacional, produciendo y distribuyendo contenido en diversos idiomas y formatos. Esta expansión ha permitido que historias locales lleguen a una audiencia global, promoviendo la diversidad cultural y enriqueciendo el catálogo de la plataforma con una amplia variedad de géneros y estilos narrativos.