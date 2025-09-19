El principal índice de Corea del Sur cerró con pérdidas este 19 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión adversa para el KOSPI, que terminó rueda bursátil del viernes 19 de septiembre con leves descensos del 0,46%, hasta los 3.445,24 puntos. El indicador marcó la cifra máxima de 3.467,89 puntos y la cifra mínima de 3.434,61 puntos. El rango de cotización para el KOSPI entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,96%.

Si consideramos los datos de la última semana, el KOSPI marca una subida 1,46% y desde hace un año aún conserva un ascenso del 33,5%. El KOSPI se sitúa un 0,46% por debajo de su máximo del presente año (3.461,30 puntos) y un 50,2% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (2.293,70 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, para lo cual necesita contar con datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de distintos países del mundo y cada uno de ellos pueden integrarse por firmas con características concretas como por ejemplo tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparación entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. investigara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Actualmente existen diversos índices y pueden asociarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).