Clima en Panamá: la predicción para este 19 de septiembre

Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Temperatura máxima y mínima, así como probabilidades de lluvia, este es el pronóstico del tiempo para las próximas horas de este viernes en Panamá, Panamá.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 30 grados, la probabilidad de lluvia será del 66%, con una nubosidad del 99%, mientras que las ráfagas de viento serán de 24 kilómetros por hora.

En cuanto a los rayos UV se pronostica que alcancen un nivel de hasta 6.

Para la noche, la temperatura llegará a los 23 grados, mientras que la previsión de precipitación será de 22%, con una nubosidad del 90%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 13 kilómetros por hora en la noche.

El pronóstico del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la zona que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más extensos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.