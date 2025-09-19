Cierre del principal índice de la Bolsa de Viena este 19 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión sin grandes cambios para el ATX, que terminó la jornada del viernes 19 de septiembre con una variación del 0,15%, hasta los 4.628,72 puntos. En su entorno bursátil llegó a un volumen máximo de 4.653,95 puntos y un volumen mínimo de 4.613,36 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,87%.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el ATX registra un descenso 0,41% aunque, por el contrario, en el último año aún mantiene una subida del 28,03%. El ATX se sitúa un 4,54% por debajo de su máximo del presente año (4.848,87 puntos) y un 28,5% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.602,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe entregarse cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.