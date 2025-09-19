BSE Sensex 30 cerró operaciones con pérdidas del 0,47% este 19 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Mal día para el BSE Sensex 30, que terminó la jornada financiera del viernes 19 de septiembre con caídas del 0,47%, hasta los 82.626,23 puntos. El índice llegó a la cifra máxima de 82.978,63 puntos y un volumen mínimo de 82.485,92 puntos. El rango de cotización para el BSE Sensex 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,59%.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el BSE Sensex 30 registra un incremento 0,88%; pese a ello en el último año acumula aún un descenso del 0,55%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,7% por debajo de su máximo del presente año (84.058,90 puntos) y un 13,2% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (72.989,93 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que mide la evolución del valor de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de diferentes empresas o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son empleados principalmente por las bolsas de valores de diversos países y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con características concretas como por ejemplo disponer de una capitalización bursátil similar o pertenecer a la misma industria, además, hay algunos índices que sólo toman en cuenta un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una entidad. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los costos de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores hacer una comparativa entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. analizara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su ubicación geográfica, los sectores, el tamaño de las compañías o también el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).