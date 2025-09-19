Noticias

Bolivia: cotización de cierre del euro hoy 19 de septiembre de EUR a BOB

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

El euro cotizó al cierre a 8,05 bolivianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,99% frente a la cifra de la jornada previa, cuando cotizó a 7,97 bolivianos, reporta Dow Jones.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro acumula un incremento 1,84%, de manera que desde hace un año aún conserva una subida del 10,53%.

En relación a fechas previas, dio la vuelta al dato de la sesión previa cuando experimentó una bajada del 0,79%, sin poder establecer una clara tendencia. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que fue claramente inferior a la acumulada en el último año, por lo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en estos días.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

