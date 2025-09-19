Bolivia: cotización de apertura del euro hoy 19 de septiembre de EUR a BOB

La cotización del euro en el país generalmente se registra estable. (Infobae)

El euro se paga al arranque de sesiones a 8,04 bolivianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 0,89% con respecto a los 7,97 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro anota un incremento 1,74%, de manera que en el último año aún conserva un incremento del 10,41%.

En cuanto a las variaciones de este día respecto de días previos, invierte la cotización de la sesión previa, donde obtuvo una bajada del 0,79%, demostrando que en este contexto no es posible establecer una tendencia. La volatilidad de esta semana presenta un rendimiento visiblemente inferior a la volatilidad que muestran las cifras del último año, lo que indica que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.