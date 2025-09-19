BIST 100 empieza operaciones en terreno negativo este 18 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BIST 100, que inaugura la jornada financiera del jueves 18 de septiembre con descensos del 1,05%, hasta los 11.048,11 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas anteriores, el indicador acumula dos sesiones seguidas en cifras negativas.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el BIST 100 registra un incremento 6,41%, de modo que en el último año aún conserva un ascenso del 13,22%. El BIST 100 se sitúa un 4,18% por debajo de su máximo del presente año (11.529,81 puntos) y un 22,64% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (9.008,87 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de calcularse, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe publicarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica analizar sus modificaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más destacables.