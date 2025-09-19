Apertura del RTSI: a la baja este 18 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Sesión bajista para el RTSI (Russia), que comienza la jornada financiera del jueves 18 de septiembre con leves bajadas del 0,93%, hasta los 1.058,09 puntos, tras la apertura. Si comparamos la cifra con jornadas pasadas, el indicador con este dato frena la racha positiva que marcaba en las tres jornadas anteriores.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el RTSI (Russia) marca una bajada 1,06%; aunque desde hace un año aún mantiene una subida del 10,68%. El RTSI (Russia) se sitúa un 15,96% por debajo de su máximo del presente año (1.259,09 puntos) y un 23,89% por encima de su valoración mínima del año en curso (854,03 puntos).

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe hacerse público cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre aparecen con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede conducir a fallos.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede concluir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.