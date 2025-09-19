Apertura del Euro Stoxx 50 este 19 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que inaugura la sesión del viernes 19 de septiembre con una variación del 0,05%, hasta los 5.459,34 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el selectivo suma dos fechas consecutivas de subida.

Con respecto a la última semana, el EuroStoxx 50 marca un incremento 1,27%, por ello en términos interanuales acumula aún una subida del 11,03%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,47% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 18,11% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.