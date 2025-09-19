Noticias

Apertura del Euro Stoxx 50 este 19 de septiembre

Estos son los datos más importantes a los que prestar atención sobre la evolución de este indicador

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada sin cambios para el EuroStoxx 50, que inaugura la sesión del viernes 19 de septiembre con una variación del 0,05%, hasta los 5.459,34 puntos, tras la apertura. En cuanto a las variaciones de este día con respecto a días anteriores, el selectivo suma dos fechas consecutivas de subida.

Con respecto a la última semana, el EuroStoxx 50 marca un incremento 1,27%, por ello en términos interanuales acumula aún una subida del 11,03%. El EuroStoxx 50 se sitúa un 1,47% por debajo de su máximo en lo que va de año (5.540,69 puntos) y un 18,11% por encima de su valoración mínima del año en curso (4.622,14 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica observar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede inducir a error.

Si un índice crece 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron considerables.

Temas Relacionados

EuropaMercadosBolsa de Valores de EuropaaccionesAperturaNoticias

Últimas Noticias

Apertura del principal índice de la Bolsa de Viena este 19 de septiembre

Los distintos títulos que se negociaron en el piso de remates tuvieron un comportamiento mixto

Apertura del principal índice de

Principal índice italiano registra ganancias de 0,25% al inicio de la sesión de este 19 de septiembre

Inicio de sesión FTSE MIB IDX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice italiano registra ganancias

AEX inicia la jornada de este 19 de septiembre con retrocesos

Inicio de sesión AEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

AEX inicia la jornada de

Principal índice de Bruselas tiene una apertura roja este 18 de septiembre

Inicio de sesión BEL-20 INDEX: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Principal índice de Bruselas tiene

Apertura del RTSI: a la baja este 18 de septiembre

Apertura de sesión RTSI (Russia): la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Apertura del RTSI: a la