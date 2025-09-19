Acciones rusas a la baja: MOEX Russia Index cae un 1,7% al cierre de la jornada este 19 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día adverso para el MOEX Russia Index, que terminó la jornada financiera del viernes 19 de septiembre con notables caídas del 1,7%, hasta los 2.746 puntos. El selectivo marcó un máximo de 2.794,32 puntos y un volumen mínimo de 2.745,43 puntos. El rango de cotización para el MOEX Russia Index entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,75%.

Con respecto a los últimos siete días, el MOEX Russia Index acumula una disminución 3,3%, por ello en el último año aún mantiene un descenso del 4,39%. El MOEX Russia Index se sitúa un 17,44% por debajo de su máximo del presente año (3.326,14 puntos) y un 3,94% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.642,02 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.