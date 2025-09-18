Noticias

Valor de apertura del euro en Nicaragua este 18 de septiembre de EUR a NIO

Se registró una baja en los valores del euro con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas de mayor circulación en el país. (Infobae)

El euro se cotiza en la sesión de hoy a 43,11 córdobas nicaragüenses en promedio, lo cual implicó un cambio del 0,54% frente a los 43,34 córdobas de la sesión previa, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de los últimos siete días, el euro anota un incremento 0,65%, por ello desde hace un año mantiene aún un incremento del 11,71%.

Si confrontamos el dato con fechas anteriores, pone el fin a dos sesiones de racha positiva. La volatilidad de esta semana es inferior a la acumulada en el último año, de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo normal ahora mismo.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

