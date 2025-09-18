Noticias

Valor de apertura del euro en Honduras este 18 de septiembre de EUR a HNL

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los primeros minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

El euro es una de las divisas con más demanda en Honduras.(Infobae)

El euro se cotiza al arranque de sesiones a 30,65 lempiras en promedio, lo que supuso una bajada del 0,81% comparado con los 30,90 lempiras de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta la última semana, el euro marca un incremento 0,72%, de manera que en el último año acumula aún un incremento del 14,46%.

Respecto de días pasados, corta con la racha positiva de cotizaciones de mercado de las últimas dos jornadas. La cifra de la volatilidad es inferior a los datos logrados para el último año (15,93%), de forma que su cotización está presentando menos alteraciones de lo esperado en estas fechas.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.

