Dólar tropieza y el peso dominicano comienza el día cotizando al alza este 18 de septiembre de 2025

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El precio del dólar en República Dominicana bajó tras la apertura de mercados de este 18 de septiembre. La divisa estadounidense perdió más de medio punto porcentual de su valor ante la moneda dominicana durante las primeras horas de este jueves.

El dólar estadounidense se paga al inicio a 61,65 pesos dominicanos en promedio, lo que supuso un cambio del 0,56% frente a la cotización de la jornada previa, cuando finalizó con 62 pesos, reporta Dow Jones.

De acuerdo con un análisis financiero de Monex, el retroceso del dólar se da tras el recorte de 25 puntos base a la tasa de interés por parte de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) en su reunión de política monetaria de ayer.

Los operadores evalúan esta decisión, junto con los datos de desempleo y producción en Estados Unidos.

Las solicitudes iniciales por seguro de desempleo fueron de 231 mil durante la semana pasada, con lo que se ubicaron por debajo del consenso del mercado de 240 mil, lo que contrarrestó las expectativas de un mercado laboral debilitado significativamente.

Por otro lado, el índice manufacturero de Filadelfia repuntó hasta 23.2 puntos durante septiembre, lo que implicó su nivel más alto desde enero y superó a las expectativas de 2.3.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el dólar estadounidense marca una disminución 2,91%; por contra en el último año aún conserva una subida del 2,92%.

Comparando este dato con el de fechas anteriores, suma cinco sesiones sucesivas en valores negativos. La volatilidad referente a estos siete días presenta un comportamiento manifiestamente inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, mostrándose como un valor con menos cambios de lo esperado en este momento.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.