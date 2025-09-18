Valor de apertura del dólar en Nicaragua este 18 de septiembre de USD a NIO

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se paga al inicio de operaciones a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, lo que supuso un cambio del 0,31% con respecto a la cifra de la jornada previa, que fue de 36,51 córdobas, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de la última semana, el dólar estadounidense anota cambios ligeros; sin embargo desde hace un año acumula aún un ascenso del 0,09%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de días previos, gira las tornas respecto del de la jornada anterior, en el que se anotó una bajada del 0,34%, mostrando una ausencia de estabilidad en el resultado. En los pasados siete días la volatilidad es de 5,53%, que es una cifra manifiestamente inferior al dato de volatilidad anual (7,96%), lo que indica que está teniendo un comportamiento más estable de lo habitual en este contexto.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.