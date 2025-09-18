Valor de apertura del dólar en Honduras este 18 de septiembre de USD a HNL

USD/HNL se usa para distinguir la cotización dólar sobre lempira hondureño. (Infobae)

Tras la apertura el dólar estadounidense se paga al inicio del día a 26,04 lempiras en promedio, de manera que implicó un cambio del 0,04% si se compara con los 26,03 lempiras de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En relación a los últimos siete días, el dólar estadounidense registra un incremento 0,16%, por ello en términos interanuales mantiene aún un incremento del 4,37%.

Con respecto a jornadas anteriores, suma tres sesiones seguidas de números positivos. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se observa que es visiblemente inferior a la cifra lograda para el último año (14,11%), por lo tanto su cotización está presentando menos variaciones de lo que indica la tendencia general en este momento.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Honduras, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

Si bien, después de la pandemia de covid-19, el país centroamericano tuvo un importante aumento económico, desde el 2022 no ha podido superar los cuatro puntos porcentuales de crecimiento.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año Honduras crezca en apenas 3.4% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Por su parte el Banco Central de Honduras pronostica un incremento de hasta el 4.5%, sin embargo, el año pasado tuvo la misma previsión y quedó un punto porcentual debajo de lo estimado.

En cuanto a la inflación, el banco central hondureño prevé que se ubique alrededor de los cuatro puntos porcentuales. Pero pasa lo mismo que con el crecimiento económico: para el 2024 se pronóstico una inflación del 4% y resultó ser de más del 5%.

En otra perspectiva, según los Resultados de la Encuesta de Expectativas de Analistas Macroeconómicos (EEAM) dados a conocer por el mismo Banco Central de Honduras, se proyectan que la inflación se sitúe en 4.95% en diciembre de 2025.