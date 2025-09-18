Valor de apertura del dólar en Bolivia este 18 de septiembre de USD a BOB

El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Foto AP/Carlos Sánchez)

El dólar estadounidense se cotiza al comienzo de sesión a 6,86 bolivianos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,72% comparado con la cotización de la sesión previa, cuando cerró con 6,74 bolivianos, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense marca un ascenso 1,81%, de manera que en el último año aún mantiene una subida del 2,04%.

Analizando este dato con el de días pasados, da la vuelta al resultado de la jornada anterior cuando experimentó una bajada del 0,16%, demostrando que en este contexto no es posible determinar una tendencia.

La volatilidad referente a estos siete días presenta un balance inferior a la volatilidad que reflejan los datos del último año, de modo que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en fechas recientes.

Cuál es la importancia del dólar en Bolivia

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

El dólar estadounidense tiene una importancia fundamental en la economía boliviana, desempeñando un papel clave como moneda de referencia en múltiples aspectos.

Tradicionalmente, esta divisa se utiliza en Bolivia para muchas transacciones, especialmente en la valoración de bienes patrimoniales importantes como viviendas y automóviles, lo que refleja su función como unidad de cuenta y reserva de valor en la economía nacional.

Desde la década de 1970, Bolivia ha experimentado un proceso de dolarización creciente. En 1973 se permitió oficialmente la aceptación de depósitos en moneda extranjera en el sistema financiero, lo que incrementó la dolarización en la economía.

Esta situación se profundizó en los años 80, cuando la crisis económica llevó a que muchas deudas y transacciones se realizaran en dólares, aunque posteriormente se implementaron políticas de desdolarización para estabilizar el sistema.

Actualmente, el Banco Central de Bolivia mantiene un tipo de cambio fijo oficial de 6,96 bolivianos por dólar, una política que busca brindar estabilidad y confianza al mercado e inversionistas.

Sin embargo, existe un mercado paralelo donde el dólar se cotiza a un precio mucho más alto, lo que refleja presiones y restricciones en el acceso a divisas en el mercado formal. Esta dualidad evidencia la dependencia del país en el dólar y las dificultades para mantener un equilibrio cambiario estable.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%. (Photographer: Marcelo Perez del Carpio/Bloomberg)

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) del país ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.