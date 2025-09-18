Taiwan Capitalization Weighted Stock Index: al alza tras el cierre de operaciones este 18 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el Taiwan Weighted, que terminó la sesión de mercado del jueves 18 de septiembre con ascensos del 1,3%, hasta los 25.769,36 puntos. El índice bursátil llegó a un volumen máximo de 25.769,36 puntos y la cifra mínima de 25.475,25 puntos. El rango de cotización para el Taiwan Weighted entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,14%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Taiwan Weighted anota un incremento 2,2%, por lo que en el último año mantiene aún un ascenso del 21,62%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe hacerse público cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también implica tener cuidado de sus cambios en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede derivar que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.