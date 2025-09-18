Noticias

República Dominicana: cotización de cierre del euro hoy 18 de septiembre de EUR a DOP

Este fue el comportamiento de la divisa europea durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
Junto con el dólar, el
Junto con el dólar, el euro es una de las divisas con mayor movimiento en el mercado cambiario. (Infobae)

En la última jornada el euro se pagó al cierre a 72,63 pesos dominicanos en promedio, lo cual supuso un cambio del 1,31% si se compara con los 73,60 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

Si consideramos los datos de los últimos siete días, el euro marca una bajada 2,27%; pese a ello en el último año mantiene aún un ascenso del 12,98%.

Si comparamos el valor con días previos, cambió el sentido del dato anterior, donde se anotó un incremento del 0,06%, siendo incapaz de establecer una tendencia definida. La volatilidad referente a estos siete días presentó un comportamiento notoriamente inferior a la volatilidad que reflejaron las cifras del último año, por lo que en esta última fase está tendiendo menos variaciones de lo normal.

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.

Temas Relacionados

EuroPeso dominicanoTipo de cambioRepública DominicanaNoticias

Últimas Noticias

Precio del dólar se dispara y el peso termi18 de septiembre de USD a CLP

La divisa estadounidense avanzó medio punto porcentual de su valor ante la moneda chilena tras el cierre de mercados de este jueves

Precio del dólar se dispara

Santoral 19 de septiembre, día de San Jenaro de Nápoles

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 19 de septiembre, día

Efemérides 19 de septiembre: los hechos que cambiaron la historia

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de hoy

Efemérides 19 de septiembre: los

Nuevo temblor sacude a Chile: magnitud 4.6 en Mendoza

A lo largo de su historia, Chile ha enfrentado diversos terremotos que han dejado muertos, heridos y daños materiales

Nuevo temblor sacude a Chile:

Las mejores canciones para escuchar en Spotify Chile en cualquier momento y lugar

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Las mejores canciones para escuchar