Qué esperar del clima en Nueva Jersey este 18 de septiembre según los principales pronósticos

Los fenómenos climáticos y el análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

Por Omar López

Las condiciones climáticas de Nueva
Las condiciones climáticas de Nueva Jersey han marcado la jornada, reflejo de los cambios estacionales que afectan a la región. (Agencias/Archivo)

El Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NOAA) señala que para este jueves se estima que en Nueva Jersey habrá un 37% de posibilidad de precipitación, así como una temperatura máxima promedio de 85°F.

Para esta noche se prevé soleado, con una máxima cercana a 29 grados Celsius. Viento del noroeste de 10 a 13 km/h.

En el caso de mañana, el pronóstico indica mayormente despejado, con una mínima alrededor de 15. viento del norte de 11 a 14 km/h.

Por la noche de mañana habrá soleado, con una máxima cercana a 23. viento del noreste de 13 a 16 km/h.

Nueva Jersey: guía rápida sobre su clima habitual

El Empire State Building está
El Empire State Building está cubierto de niebla durante una mañana lluviosa, visto desde Hoboken, Nueva Jersey, Estados Unidos, 23 de julio de 2024. (REUTERS/Eduardo Munoz/ARCHIVO)

Este estado se encuentra situado en la región del Atlántico Medio, en el noreste de Estados Unidos. Se encuentra limitado al norte por Nueva York, al este por el océano Atlántico, al oeste por Pensilvania y al sur por Delaware. Trenton es su capital y Newark es la ciudad con mayor población. Aunque con una extensión de unos 22,588 km², es el cuarto estado más pequeño en superficie, destaca por ser el más densamente poblado del país.

Gracias a su ubicación geográfica, el clima en Nueva Jersey suele cambiar según la región y la época del año, pero en general, se caracteriza por un tiempo continental húmedo, con inviernos fríos y veranos calurosos.

Invierno (Diciembre a Febrero)

Temperaturas: Las temperaturas invernales en Nueva Jersey suelen ser frías, con máximas diarias alrededor de los 4°C a 6°C, mientras que las mínimas pueden bajar a -3°C o incluso más bajas, especialmente en el interior y en áreas más alejadas de la costa.

Nieve: Es común que haya nevadas, especialmente en las áreas del norte y oeste del estado. Las tormentas de nieve pueden traer acumulaciones significativas, aunque la nieve no es tan constante como en otros estados más al norte.

Viento: El viento puede ser fuerte, especialmente cerca de la costa.

Autos circulan bajo la nieve
Autos circulan bajo la nieve por Closter Dock Road en Alpine, Nueva Jersey, Estados Unidos, el 13 de febrero de 2024. (REUTERS/Eduardo Muñoz/ARCHIVO)

Primavera (Marzo a Mayo)

Temperaturas: La primavera comienza fresca, con temperaturas promedio de entre 10°C y 18°C. En mayo, las temperaturas pueden subir hasta los 20°C.

Tiempo: Esta es una estación de transición, por lo que el clima puede ser variable, con días soleados intercalados con lluvias frecuentes. Las lluvias son más comunes a medida que la temporada avanza.

Flores y vegetación: La primavera es cuando los árboles y flores comienzan a florecer, especialmente en áreas rurales y suburbanas.

Verano (Junio a Agosto)

Temperaturas: El verano en Nueva Jersey puede ser cálido y húmedo, con temperaturas diarias promedio de entre 25°C y 30°C y algunas veces superando los 32°C durante las olas de calor. Las noches suelen ser más frescas, con temperaturas que bajan unos 18°C a 21°C.

Humedad: La humedad puede ser bastante alta, lo que puede hacer que las temperaturas se sientan más calurosas de lo que realmente son. Las tardes pueden ser muy bochornosas.

Tormentas: El verano también es la temporada de tormentas, incluidas algunas tormentas fuertes con lluvias intensas y vientos.

Otoño (Septiembre a Noviembre)

Temperaturas: El clima otoñal es más moderado, con temperaturas promedio entre los 16°C y los 23°C en septiembre y entre 5°C y 15°C en noviembre. Las noches comienzan a ser frescas.

Lluvias: El otoño es relativamente seco, aunque ocasionalmente se pueden presentar lluvias y algunas tormentas tropicales, especialmente en septiembre.

Colores del follaje: El otoño es famoso por el cambio de color de las hojas, especialmente en el norte del estado, lo que hace que la temporada sea ideal para actividades al aire libre y senderismo.

