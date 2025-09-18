Principal índice italiano registra ganancias de 0,84% al cierre de la sesión de este 18 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada en alza para el FTSE MIB IDX, que terminó la jornada del jueves 18 de septiembre con subidas del 0,84%, hasta los 42.307,81 puntos. En su entorno bursátil llegó a un máximo de 42.315,27 puntos y un volumen mínimo de 42.021,07 puntos. El rango de cotización para el FTSE MIB IDX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,7%.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el FTSE MIB IDX acumula una bajada 0,29%; aunque en el último año todavía mantiene una subida del 25,71%. El FTSE MIB IDX se sitúa un 2,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (43.310 puntos) y un 29,26% por encima de su cotización mínima del año en curso (32.731 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las compañías que figuran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice aumenta 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.