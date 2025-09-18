Previsión meteorológica del tiempo en San Francisco de Macoris para este 19 de septiembre

La información sobre el clima es cada vez más relevante para la sociedad. (Infobae/Jovani Pérez)

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este viernes 19 de septiembre?, aquí está la predicción del clima para las siguientes horas en San Francisco de Macoris.

El clima para este viernes en San Francisco de Macoris alcanzará los 31 grados, mientras que la temperatura mínima será de 21 grados. El pronóstico del índice de los rayos ultravioleta es de 10.

En cuanto a la lluvia, la previsión de precipitaciones para dicha ciudad será del 75%, con una nubosidad del 73%, durante el día; y del 25%, con una nubosidad del 100%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento llegarán a los 22 kilómetros por hora en el día y los 13 kilómetros por hora por la noche.

San Francisco de Macorís es un municipio de República Dominicana, capital de la provincia de Duarte, ubicada en la parte oriental del Valle del Cibao entre las Cordilleras Oriental y Septentrional, al norte del país centroamericano.

En la ciudad de San Francisco de Macorís, como en la mayoría de la nación dominicana, el clima dominante es tropical.

Lo meses más calurosos de la ciudad son entre junio y agosto, mientras que en los más fríos van de diciembre y hasta febrero.

La lluvia es constante en la ciudad, siendo de mayo a octubre los meses con más precipitaciones en el año.

¿Cómo es el clima en República Dominicana?

Al ser un país del Caribe, República Dominicana tiene con un clima predominantemente tropical, con lluvias abundantes y una temperatura media de entre los 25 grados y los 30 grados.

La temporada de lluvias empieza en mayo y termina hasta noviembre, siendo los meses de mayo, agosto y septiembre los que registran las precipitaciones más torrenciales en tierras dominicanas.

Pese a ser un país tropical hay regiones, principalmente en zonas altas como Constanza, Jarabacoa y Ocoa, donde la temperatura puede bajar considerablemente en invierno, alcanzando -5 grados en invierno.

República Dominicana es propensa al paso de huracanes y, en promedio, ocurre uno cada siete u ocho años, así como una tormenta tropical cada cuatros años, sin contar las inundaciones.