Noticias

OMX Stockholm 30 gana terreno al cierre de la jornada este 18 de septiembre

Cierre de operaciones OMXS 30: la jornada termina con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Guardar
Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena jornada para el OMXS 30, que acabó rueda bursátil del jueves 18 de septiembre con ascensos del 0,72%, hasta los 2.634,84 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 2.645,60 puntos y la cifra mínima de 2.628,45 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,65%.

En la última semana, el OMXS 30 marca una disminución 0,04%; pero desde hace un año mantiene aún un incremento del 4,34%. El OMXS 30 se sitúa un 4,62% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 21,1% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.

Temas Relacionados

SueciaMercadosBolsa de Valores de SueciaaccionesCierreNoticias

Últimas Noticias

Euro Stoxx 50 gana 1,61% al cierre de la jornada de este 18 de septiembre

Cierre de operaciones EuroStoxx 50: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Euro Stoxx 50 gana 1,61%

Principal índice italiano registra ganancias de 0,84% al cierre de la sesión de este 18 de septiembre

Cierre de operaciones FTSE MIB IDX: la jornada concluye con variaciones en comparación con días previos

Principal índice italiano registra ganancias

Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 18 de septiembre

Cierre de operaciones BEL-20 INDEX: la incertidumbre es ya una constante en los mercados internacionales

Acciones de Bruselas pierden; así

Swiss Market finaliza operaciones con movimientos positivos el 18 de septiembre

Cierre de operaciones Swiss Market: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Swiss Market finaliza operaciones con

BIST 100 este 18 de septiembre: gana terreno tras el cierre de operaciones

Cierre de operaciones BIST 100: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

BIST 100 este 18 de