OMX Stockholm 30 gana terreno al cierre de la jornada este 18 de septiembre

Buena jornada para el OMXS 30, que acabó rueda bursátil del jueves 18 de septiembre con ascensos del 0,72%, hasta los 2.634,84 puntos. El índice bursátil anotó la cifra máxima de 2.645,60 puntos y la cifra mínima de 2.628,45 puntos. El rango de cotización para el OMXS 30 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,65%.

En la última semana, el OMXS 30 marca una disminución 0,04%; pero desde hace un año mantiene aún un incremento del 4,34%. El OMXS 30 se sitúa un 4,62% por debajo de su máximo del presente año (2.762,50 puntos) y un 21,1% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (2.175,76 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del bono en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las firmas que se encuentran en la bolsa están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe divulgarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener cuidado de su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre abren con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede llevar a engaño.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más importantes.