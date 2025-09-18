Nikkei 225 cierra la jornada al alza este 18 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día optimista para el Nikkei 225, que acabó la jornada financiera del jueves 18 de septiembre con subidas del 1,23%, hasta los 45.342,54 puntos. El índice bursátil llegó a la cifra máxima de 45.508,67 puntos y un volumen mínimo de 44.815,40 puntos. El rango de cotización para el Nikkei 225 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,52%.

Con respecto a la última semana, el Nikkei 225 acumula un ascenso 3,43%, de modo que en el último año aún mantiene una subida del 23,69%.

¿Cómo se calcula y cómo leerlos?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe notificarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta su evolución en el tiempo. Los nuevos índices siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice se potencia en 500 puntos en un día, mientras que otro solo añade 20, podría parecer que el primero tuvo una rentabilidad mejor. Pero, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.