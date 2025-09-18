Noticias

Índice Russell 2000 cierra jornada este 18 de septiembre con ganancia de 2,51%

Cierre de sesión Russell 2000: la jornada finaliza con variaciones en comparación con días previos

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Día de subida para el Russell 2000, que acabó la sesión de mercado del jueves 18 de septiembre con grandes incrementos del 2,51%, hasta los 2.467,70 puntos. El índice marcó un volumen máximo de 2.470,08 puntos y un volumen mínimo de 2.420,59 puntos. El rango de cotización para el Russell 2000 entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 2%.

En relación a la rentabilidad de los últimos siete días, el Russell 2000 registra un incremento del 1,91%.

¿Cuáles son los principales índices bursátiles?

Entre los principales índices bursátiles en la Unión Americana está el Dow Jones Industrial Average, mejor conocido como Dow Jones, conformado por 30 compañías. De igual manera, el S&P 500, que incluye a 500 de las mayores empresas de la Bolsa de Nueva York. Finalmente, viene el Nasdaq 100, que vincula a 100 de las mayores firmas no financieras.

Por otro lado, los índices más importantes de Europa son el Eurostoxx 50, que abarca las 50 empresas más importantes de la eurozona. Por otro lado, el DAX 30, principal índice alemán que contiene a las compañías más descollantes de la Bolsa de Fráncfort; la FTSE 100 de la Bolsa de Londres; el CAC 40 de la Bolsa de París; y el IBEX 35, de la bolsa española.

En el continente asiático, los principales índices bursátiles son el Nikkei 225, compuesto por las 225 empresas más importantes de la bolsa de valores de Tokio. Se encuentra, además, el SSE Composite Index, que puede considerarse el principal de China, conformado por las compañías más destacadas de la Bolsa de Shanghái. De igual manera, cabe mencionar el Hang Seung Index en Hong Kong y el KOSPI en Corea del Sur.

En lo que respecta a Latinoamérica, se tiene el IPC, que contiene a las 35 firmas más sobresalientes de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Al menos un tercio de ellas pertenecen al capital del magnate Carlos Slim.

Otro es el Bovespa, compuesto por las 50 empresas más importantes de la bolsa de Sao Paulo; el Merval de Argentina; el IPSA de Chile; el MSCI COLCAP de Colombia; el IBC de Caracas, conformado por 6 compañías de Venezuela.

Asimismo, existen otro tipo de índices bursátiles globales como el MSCI Latin America, que incluye las 137 empresas más importantes de Brasil, Chile, Colombia, México y Perú.

De igual forma, está el MSCI World, que incluye a 1600 compañías de 23 países desarrollados; el MSCI Emerging Markets, compuesto por más de 800 empresas de países en desarrollo; y el S&P Global 100, conformado por las 100 firmas multinacionales más poderosas de todo el planeta.

