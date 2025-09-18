Estas son las canciones que están de moda hoy en Spotify Uruguay

Spotify se ha convertido en una de las plataformas más importantes en el mundo debido a su amplio catálogo de música y podcast. (Infobae)

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público uruguayo.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo favorito de los escuchas

1. Tu jardín con enanitos (w Max Carra, Valen)

Roze Oficial

El tema de Roze Oficial es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 30.487 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la primera posición.

2. YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)

Ovy On The Drums

«YO y TÚ (w Quevedo, Beéle)», interpretado por Ovy On The Drums, ocupa el segundo lugar de la lista, tras lograr 27.192 reproducciones.

3. QLOO (w Kreamly)

Young Cister

Tras acumular 26.409 reproducciones, «QLOO (w Kreamly)» de Young Cister se mantiene en tercer lugar.

4. La Plena

W Sound

«La Plena» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el cuarto puesto, con 25.392 reproducciones.

5. TU VAS SIN (fav)

Rels B

La melodía de Rels B pierde fuerza. Hoy solo cosecha 24.876 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el quinto puesto, lo que apunta a que va de salida.

6. Los Mayores

LA NUEVA ESCUELA

«Los Mayores» de LA NUEVA ESCUELA se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 23.081 reproducciones, motivo por el cual se mantiene en la sexta posición.

7. Qloo

LA NUEVA ESCUELA

«Qloo», interpretado por LA NUEVA ESCUELA, ocupa el séptimo lugar de la lista, tras lograr 22.465 reproducciones.

8. no tiene sentido

Beéle

Tras acumular 22.378 reproducciones, «no tiene sentido» de Beéle se mantiene en octavo lugar.

9. TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)

Jere Klein

«TODO KE VER (w Katteyes, Mateo on the Beatz)» de Jere Klein es muy exitoso de entre los usuarios de esta plataforma, tras acumular 19.624 reproducciones. Hoy se sigue ubicando en la novena posición.

10. si te pillara

Beéle

Tras haberse reproducido 19.131 veces, «si te pillara» de Beéle se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 10.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

En la industria de la música, Uruguay es uno de los países más difíciles de conquistar, pero quienes logran hacerlo tienen garantizadas las puertas del éxito tal y como lo han logrado estos artistas.

Características de Spotify

Spotify se ha convertido en una de las plataformas por streaming más competitivas. (Reuters/Dado Ruvic)

Spotify se ha convertido en una de las plataformas de streaming más importantes que permite a sus más de 515 millones de usuarios escuchar música de más de siete millones de artistas así como diversos podcast.

Para poder disfrutar de los servicios basta con elegir alguno de sus planes con deferentes beneficios según el precio, aunque también permite a los usuarios escuchar música de forma gratuita, sin embargo, en esta modalidad hay comerciales y no te permite descargar las canciones para reproducirlas sin conexión.

Para iniciar una sesión en Spotify bastará con descargar la aplicación en el celular o bien ir a la página web desde la computadora, luego el usuario debe registrarse consu dirección de correo electrónico, número telefónico o una cuenta de Facebook.

Otro punto a considerar es que sólo se puede reproducir contenido en un dispositivo a la vez, pero se puede abrir la sesión en diversos dispositivos.