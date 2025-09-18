Noticias

Dólar: cotización de cierre hoy 18 de septiembre en Bolivia

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Por Infobae Noticias

Guardar
El Banco Central anunció que
El Banco Central anunció que preservará el tipo de cambio del boliviano frente al dólar estadounidense. (Infobae)

El dólar estadounidense cotizó al cierre a 6,85 bolivianos en promedio, de modo que supuso un cambio del 1,57% con respecto a los 6,74 bolivianos de la jornada anterior, reporta Dow Jones.

En referencia a la rentabilidad de la última semana, el dólar estadounidense acumula una subida 1,66% y en términos interanuales todavía mantiene un ascenso del 1,9%.

En cuanto a los cambios de este día respecto de jornadas pasadas, dio la vuelta al resultado de la sesión previa donde experimentó una disminución del 0,16%, demostrando que no es capaz de fijar una clara tendencia. En cuanto a la volatilidad de estos siete días fue inferior a la acumulada en el último año, de forma que en esta última fase está tendiendo menos alteraciones de lo habitual.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Aunque el Banco Central de Bolivia cuenta con un precio oficial del dólar, lo cierto es que en las calles esta cotización es diferente. Actualmente el tipo de cambio oficial está en 6,96 a la venta y 6,86 a la compra.

Desde de 2023, Bolivia sufre la falta de dólares, lo que ha dado surgimiento a un mercado paralelo de divisas en el que la moneda norteamericana se cotiza al doble del tipo de cambio oficial.

En los últimos años, el país sudamericano ha vivido una cierta inestabilidad económica provocada por la inestabilidad política que ha dejado la serie de acusaciones entre el presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Esto se ha evidenciado en la inflación. Bolivia cerró el año con un incremento inflacionario del 9,97% por ciento, la más alta en los últimos 16 años y casi tres veces más que lo pronosticado a inicio de año.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) señaló a la sequía que afectó a productor agrícolas y a los bloqueos realizados por seguidores de Evo Morales como causantes de la alta inflación.

Para 2025, el gobierno de Bolivia pronostica una inflación anual de 7,5%.

Por otra parte, desde 2021, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia ha ido a la baja y se prevé que no será diferente para este 2025.

De acuerdo con el Banco Mundial, para este año el pronóstico de crecimiento del PIB es de apenas 1,5%. Sin embargo, el gobierno boliviano prevé un alza de la economía del 3,51%.

Temas Relacionados

BoliviaDólarTipo de cambioNoticias

Últimas Noticias

Precio del dólar se dispara y el peso termi18 de septiembre de USD a CLP

La divisa estadounidense avanzó medio punto porcentual de su valor ante la moneda chilena tras el cierre de mercados de este jueves

Precio del dólar se dispara

Santoral 19 de septiembre, día de San Jenaro de Nápoles

La lista los santos y mártires para que sepas a quiénes debes felicitar en un día como hoy

Santoral 19 de septiembre, día

Efemérides 19 de septiembre: los hechos que cambiaron la historia

El calendario señala las fechas más relevantes en la historia de la humanidad, enseguida las de hoy

Efemérides 19 de septiembre: los

Nuevo temblor sacude a Chile: magnitud 4.6 en Mendoza

A lo largo de su historia, Chile ha enfrentado diversos terremotos que han dejado muertos, heridos y daños materiales

Nuevo temblor sacude a Chile:

Las mejores canciones para escuchar en Spotify Chile en cualquier momento y lugar

Spotify se ha convertido en un fuerte competidor en la guerra por el streaming musical

Las mejores canciones para escuchar