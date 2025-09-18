Cotización del ATX: el principal índice de Austria gana terreno al cierre de operaciones este 18 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada alcista para el ATX, que terminó la jornada en los mercados del jueves 18 de septiembre con notables incrementos del 1,26%, hasta los 4.635,87 puntos. El selectivo anotó la cifra máxima de 4.635,97 puntos y la cifra mínima de 4.580,11 puntos. El rango de cotización para el ATX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 1,2%.

En los últimos siete días, el ATX registra un descenso 0,2%; por contra en el último año aún acumula un incremento del 26,94%. El ATX se sitúa un 4,39% por debajo de su máximo del presente año (4.848,87 puntos) y un 28,7% por encima de su valoración mínima en lo que va de año (3.602,14 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada empresa que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día del título en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en circulación en el mercado.

Las firmas que figuran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe salir a la luz cada tres o seis meses, según sea el caso.

Leer un índice bursátil también requiere tener en cuenta sus modificaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre dan inicio con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede parecer engañoso.

Si un índice se potencia en 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.