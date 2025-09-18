BSE Sensex 30 abrió con una tendencia al alza este 18 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buen inicio de sesión para el BSE Sensex 30, que empieza la jornada en los mercados del jueves 18 de septiembre con subidas del 0,45%, hasta los 83.068,86 puntos, tras la apertura. En cuanto a los cambios de este día respecto de fechas pasadas, el índice encadena tres sesiones seguidas de números positivos.

En la última semana, el BSE Sensex 30 marca una subida 1,86%, de modo que en términos interanuales mantiene aún un ascenso del 0,1%. El BSE Sensex 30 se sitúa un 1,18% por debajo de su máximo en lo que va de año (84.058,90 puntos) y un 13,81% por encima de su cotización mínima del año en curso (72.989,93 puntos).

¿Cómo se mide un índice bursátil?

Cada índice bursátil posee su propia forma de ser medido, pero el principal factor es la capitalización bursátil de cada compañía que lo integra. Este se obtiene al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en en manos de los inversionistas.

Las empresas que se encuentran en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho informe debe entregarse cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica tener en cuenta sus variaciones en el tiempo. Los nuevos índices siempre arrancan con un valor fijo basado en los precios de las acciones en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede dar paso a inexactitudes.

Si un índice suma 500 puntos en una jornada, mientras que otro solo consigue 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. No obstante, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede suponer que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron más grandes.