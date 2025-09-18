Noticias

Apertura Nifty 50: mercado de la India abre al alza este 18 de septiembre

Inicio de sesión Nifty 50: la jornada inicia con variaciones en comparación con días previos

Por Infobae Noticias

Este año los mercados han
Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Buena apertura para el Nifty 50, que empieza la sesión del jueves 18 de septiembre con leves ascensos del 0,39%, hasta los 25.429,45 puntos, tras la apertura. Comparando este dato con el de jornadas previas, el indicador acumula tres sesiones consecutivas en dígitos positivos.

Con respecto a los últimos siete días, el Nifty 50 registra una subida 1,7%, por lo que desde hace un año todavía mantiene un incremento del 0,29%. El Nifty 50 se sitúa un 0,81% por debajo de su máximo del presente año (25.637,80 puntos) y un 15,16% por encima de su cotización mínima en lo que va de año (22.082,65 puntos).

¿Cómo leer un índice?

Cada índice bursátil posee su propio método de cálculo, pero el principal componente es la capitalización bursátil de cada firma que lo integra. Este se saca al multiplicar el valor del día de la acción en la bolsa correspondiente por el total de participaciones que están en el mercado.

Las empresas que cotizan en la bolsa de valores están obligadas a presentar un balance de su composición. Dicho reporte debe salir a la luz cada tres o seis meses, según corresponda.

Leer un índice bursátil también implica examinar sus variaciones en el tiempo. Los índices actuales siempre comienzan con un valor fijo basado en los precios de los valores en su fecha de inicio, pero no todos siguen este método. Por ende, puede confundir.

Si un índice ve un incremento de 500 puntos en un día, mientras que otro solo adiciona 20, podría parecer que el primero tuvo un rendimiento mejor. Sin embargo, si el primero comenzó el día en 30.000 puntos y el otro en 300, se puede deducir que, en términos porcentuales, las ganancias para el segundo fueron mayores.

