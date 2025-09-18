Apertura del mercado de Hong Kong este 18 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Apertura de sesión de leves movimientos para el Hang Seng (Hong Kong), que empieza la jornada financiera del jueves 18 de septiembre con una variación del 0,15%, hasta los 26.869,24 puntos, tras el inicio de la sesión de apertura. Respecto de jornadas previas, el índice invierte el dato de la sesión previa, donde cerró con un ascenso del 0,03%, sin ser capaz de fijar una clara tendencia.

Con respecto a los últimos siete días, el Hang Seng (Hong Kong) marca un incremento 3%, por ello en el último año mantiene aún una subida del 55,91%. El Hang Seng (Hong Kong) se sitúa un 0,15% por debajo de su máximo en lo que va de año (26.908,39 puntos) y un 42,36% por encima de su valoración mínima del año en curso (18.874,14 puntos).

¿Qué es un índice bursátil y para qué sirve?

Un índice bursátil es un indicador que muestra cómo cambia el precio de un determinado conjunto de activos, para lo cual se sirve de datos de distintas empresas o sectores de una parte del mercado.

Estos indicadores son usados principalmente por las bolsas de valores de cada país y cada uno de ellos pueden integrarse por compañías con diferentes especificidades como podría ser contar con una capitalización bursátil similar o pertenecer a un mismo tipo de industria, también, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de la confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Generalmente, si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tienden a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a usarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en la humanidad existen diversos índices y pueden aglomerarse en función de su geografía, los sectores, el tamaño de las compañías o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías en gran medida relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).