Acciones de Bruselas pierden; así cerró operaciones el BEL-20 INDEX este 18 de septiembre

Este año los mercados han registrado una volatilidad constante. (Infobae)

Jornada bajista para el BEL-20 INDEX, que acabó la jornada financiera del jueves 18 de septiembre con leves bajadas del 0,22%, hasta los 4.700,14 puntos. El índice anotó un máximo de 4.723,61 puntos y un volumen mínimo de 4.691,75 puntos. El rango de cotización para el BEL-20 INDEX entre su punto más alto y el más bajo (máximo-mínimo) durante este día se situó en el 0,67%.

Teniendo en cuenta la última semana, el BEL-20 INDEX registra un descenso 2,04% aunque, por el contrario, desde hace un año acumula aún un ascenso del 11,05%. El BEL-20 INDEX se sitúa un 3,31% por debajo de su máximo en lo que va de año (4.861,20 puntos) y un 21,7% por encima de su cotización mínima del año en curso (3.862,22 puntos).

Índices bursátiles… ¿Para qué?

Un índice bursátil es un indicador que deja ver cómo evoluciona el valor de un un conjunto de activos, por lo que recolecta datos de diferentes compañías o sectores de un fragmento del mercado.

Estos indicadores son utilizados principalmente por las bolsas de valores de los países y cada uno de ellos pueden integrarse por empresas con características específicas como podría ser tener una capitalización bursátil similar o pertenecer a al mismo tipo de industria, asimismo, hay algunos índices que sólo consideran un puño de acciones para determinar su valor u otras que consideran cientos de acciones.

Los índices bursátiles sirven como indicador de confianza en el mercado de valores, la confianza empresarial, la salud de la economía nacional y global y el rendimiento de las inversiones en acciones y participaciones de una compañía. Si los inversionistas no tienen confianza, los precios de las acciones tendrían tendencia a caer.

Asimismo, funcionan para medir el rendimiento de un gestor de activos y permiten a los inversores analizar comparaciones entre la rentabilidad y el riesgo; medir las oportunidades de un activo financiero o crear carteras.

Este tipo de indicadores comenzaron a utilizarse a finales del siglo XIX luego de que el periodista Charles H. Dow. observara con detenimiento cómo las acciones de las empresas tendían a subir o bajar juntas de precio, por lo que creó dos índices: uno que contenía a las 20 compañías ferroviarias más importantes (pues era la industria más importante de la época), así como 12 acciones de otros tipos de negocios

Hoy en día en nuestra economía existen diversos índices y pueden agruparse en función de su localización, los sectores, el tamaño de las empresas o incluso el tipo de activo, por ejemplo, el índice estadounidense del Nasdaq está compuesto por las 100 mayores compañías mayormente relacionadas a la tecnologías como Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon (AMZN), Facebook (FB), Alphabet (GOOG), Tesla (TSLA), Nvidia (NVDA), PayPal (PYPL), Comcast (CMCSA), Adobe (ADBE).