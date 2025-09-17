Dólar en picada este 17 de septiembre: peso dominicano termina el día cotizando al alza

La Importancia del dólar estadounidense en el mundo

Buen cierre de jornada para el tipo de cambio en República Dominicana luego que el peso mantuviera la tendencia positiva con la que comenzó el día y terminó la sesión de este miércoles 17 de septiembre de 2025 cotizando al alza frente al dólar.

En la última jornada el dólar estadounidense se negoció al cierre a 61,65 pesos dominicanos en promedio, de manera que implicó un cambio del 1,36% con respecto a los 62,50 pesos de la sesión previa, reporta Dow Jones.

La caída del dólar se da luego que la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés) recortara 25 puntos base la tasa de interés en su reunión de política monetaria de este miércoles.

Si bien es cierto que este recorte se debe a las condiciones económicas en Estados Unidos, también se da tras la presión del presidente Donald Trump para hacerlo, poniendo en riesgo la independencia del banco central.

Los inversores esperan que la FED realice al menos dos recortes más en lo que va del año.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense anota un descenso 2,76%; pero desde hace un año aún acumula un incremento del 2,58%.

En relación a fechas previas, sumó cuatro jornadas seguidas en caída. Por lo que respecta a la volatilidad de estos siete días, se aprecia que es inferior a los datos conseguidos para el último año (10,88%), lo que manifiesta que podemos decir que está pasando por un periodo de mayor estabilidad en este momento.

Precio del dólar en República Dominicana (REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración/Archivo)

Pronósticos económicos para 2025

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para República Dominicana, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

El Banco Central de República Dominicana prevé que a lo largo del 2025 la moneda nacional apenas se deprecie para terminar el año cotizando en 62.3 pesos por dólar.

Además, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) crezca hasta en un 5% durante este año, impulsado por la demanda interna, la inversión y el turismo.

En cuanto a la inflación, el Banco Central dominicano no adelantó pronóstico, pero sí precisó que los factores que influirán en su comportamiento incluyen la política monetaria, el entorno internacional, la política fiscal y la evolución reciente de los precios.

Aún así, considerando que el año pasado la inflación se mantuvo en torno al 4%, se espera que siga en esa tendencia.

La moneda dominicana

El peso dominicano es la moneda oficial de República Dominicana es abreviada como DOP y su creación data de 1971 tras la ruptura del patrón oro. En un principio era llamado como “peso oro” o “peso oro dominicano”.

Para el año 2010 se hizo una modificación a la Constitución para definir que “La unidad monetaria nacional es el Peso Dominicano”; luego de ello, en el 2017 se comenzó a realizar una sustitución paulatina de los billetes y monedas con las viejas inscripciones de pesos dominicanos.

Los billetes que actualmente están en circulación son de 50, 100, 200, 500, 1 000 y 2 000 pesos oros. Los billetes de 5 y 10 pesos dejaron de circular y se sustituyeron por monedas de 5,10 y 25 pesos respectivamente. En tanto, los billetes de 500 y 2 000 pesos oro fueron emitidos con motivo del aniversario número 500 del descubrimiento de América y la llegada del nuevo milenio.

Cabe apuntar que todos los billetes llevan la frase: “Este billete tiene fuerza liberatoria para el pago de todas las obligaciones públicas o privadas”.