Valor de cierre del dólar en Nicaragua este 17 de septiembre de USD a NIO

Se registró un alza en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

Por Infobae Noticias

El dólar es una de las divisas de mayor circulación en Nicaragua. (Infobae)

El dólar estadounidense se negoció al cierre a 36,62 córdobas nicaragüenses en promedio, de modo que implicó un cambio del 0,31% comparado con la cotización de la jornada previa, que fue de 36,51 córdobas, reporta Dow Jones.

Teniendo en cuenta los últimos siete días, el dólar estadounidense acumula un incremento 0,34%, por ello en términos interanuales aún conserva una subida del 0,07%.

Con respecto a días pasados, sumó dos jornadas sucesivas en valores positivos. En cuanto a la volatilidad de estos siete días es claramente inferior a los datos logrados para el último año (7,97%), de forma que su cotización está presentando menos cambios de lo habitual en este momento.

Perspectivas para 2025: inflación, tipo de cambio y crecimiento económico

Este año pinta ser uno de relativa estabilidad macroeconómica para Nicaragua, de acuerdo con los pronósticos oficiales.

De acuerdo con datos del Banco Mundial, se prevé que este año el país centroamericano crezca en apenas 3.5% en su Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, el Banco Central de Nicaragua prevé un crecimiento de su economía de hasta el 4.5%.

En el caso de la inflación, se espera que durante el próximo año esté por debajo de los cinco puntos porcentuales siguiendo la tendencia positiva en materia para el país nicaragüense.

Sobre el tipo de cambio, el Consejo Directivo del Banco Central decidió establecer, para el año 2025, un tipo de cambio oficial de 36.6243 córdobas por dólar.

